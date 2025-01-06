Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek finalle ilgili bilgi verdi

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Başladığı günden beri reyting listelerinin en üst sıralarında bulunan Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi, son bölümüyle de olay olmuştu.

MEKANI YAKMIŞTI

Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem karakteri, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktı. Çıkan yangında ise 4 ölü, 4'ü ağır 9 yaralının olduğu öğrenildi. Bu bilginin ardından da kimlerin diziye veda edeceği merak edildi.

Dizinin akıbeti heyecanla beklenirken Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin finaliyle ilgili konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ AYAĞA KALDIRACAK"

2. Sayfa'nın sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Feyza Civelek, "Sürpriz bir son sizi bekliyor. Bütün izleyicileri şoke edecek bir final bekliyor. Bütün Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir şey bekliyor sizi." dedi.