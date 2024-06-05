Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan aldatma itirafı! "Hala utanırım" Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Ceren Karakoç, hala çok utandığı eski bir anısını konuk olduğu programda anlattı.

ensonhaber.com

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteriyle dikkat çeken Ceren Karakoç, son dönemde oyunculuk performansıyla dikkat çeken isimlerden.

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan dikkat çeken bir aldatma itirafı geldi.

Sunucunun 'Halen daha utanarak anlattığın bir ergenlik anın var mıdır?' sorusuna Ceren Karakoç'tan 'Var' yanıtı geldi.

Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şöyle bir sevgili anım var. Benim bir sevgilim vardı. Aramız çok da iyi gitmiyordu. İşte o sevgilim varken başka bir sevgilim oldu. Aynı anda oldu.

O akşam ikisinin de radyo programına katılıp, bana şarkı armağan edesi tuttu.

O dönemlerde çok vardı. İşte atıyorum Burak'tan canı sevgilisine falan...

"İkisi de aynı radyoyu dinliyormuş"

Direkt Ceren Yalazoğlu'na deyince sonra bu durum ortaya çıktı. İkisi de aynı radyo programını dinliyor. Evet, çok utanırım bundan... Çocuktan ayrılsana diğeriyle beraber olacaksan."