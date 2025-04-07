Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılıyor! Nedeni ortaya çıktı

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Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz günlerde flaş bir gelişme yaşanmıştı.
Dizide Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun veda edeceğini iddia edilmişti. Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hikayesinin bittiği belirtilmişti.
İŞTE NEDENİ
Kızılcık Şerbeti'nde önemli bir karaktere hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun başka bir diziyle anlaştığı için Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığı iddia edildi.
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