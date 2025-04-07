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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılıyor! Nedeni ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu diziden ayrılıyor! Nedeni ortaya çıktı Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılacağı konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun gitme nedeniyle ilgili bir iddia daha ortaya atıldı.