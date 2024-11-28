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Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, projede eşine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu.

Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu, "Romantik biri değilim." diyerek başladığı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"HEDİYEYİ LÜZUMSUZ BULURUM"

"Hiç romantik biri değilim. Eşim Murat bir gün eve çiçekle geldi. 'Sakın bir daha bana çiçek alma, hediye de alma' dedim. Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri.



Sevgililer Günü'nde, doğum gününde bana hediye almak zorunda değilsin. Evlilik yıl dönümümüzü de karşılıklı olarak unuttuğumuz için bizim hiç o taraklarda bezimiz yok…



Anne olmak isterdim. Geç evlendim. Geç evlenince, geç çocuk sahibi olmaya çalışıyorsun, önüne bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Ben de aşamadım o sıkıntıları….”

"PEMBE’YE KENDİME YAKIN HİSSEDİYORUM"