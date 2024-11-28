Kızılcık Şerbeti dizisinin Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, projede eşine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk oldu.
Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Sibel Taşçıoğlu, "Romantik biri değilim." diyerek başladığı sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"HEDİYEYİ LÜZUMSUZ BULURUM"
"Hiç romantik biri değilim. Eşim Murat bir gün eve çiçekle geldi. 'Sakın bir daha bana çiçek alma, hediye de alma' dedim. Lüzumsuz bulurum öyle şeyleri.
Sevgililer Günü'nde, doğum gününde bana hediye almak zorunda değilsin. Evlilik yıl dönümümüzü de karşılıklı olarak unuttuğumuz için bizim hiç o taraklarda bezimiz yok…
Anne olmak isterdim. Geç evlendim. Geç evlenince, geç çocuk sahibi olmaya çalışıyorsun, önüne bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Ben de aşamadım o sıkıntıları….”
"PEMBE’YE KENDİME YAKIN HİSSEDİYORUM"
Pembe ile aramda bağ kurdum. Bana herkes önceki hayatınızda herhalde böyle biriydiniz diyorlar. Çok örtüştük ama, bu iş bittiği zaman bu bağ da kaybolacak. Neticede bir rol bu… Pembe gibi geleneklerine bağlı biriyim, muhafazakarım. İyiyi muhafaza etmek anlamında, tutuculuktan bahsetmiyorum.
Kendi annemi, babamı kaybettiğim için tek çocuğum, geçmişe doğru özlemim var. Gelenekler çok hoşuma gider, Pembe’ye kendime yakın hissediyorum. Her şeyini kabul etmiyorum ama! çok kızdığım şeyleri var. Evet Pembe kıskanç. Bölümü izlediğimde, seyirci gibi seyretmeyi seviyorum, bazı yerlerde haklı buluyorum Pembe’yi, kendi koşulları içerisinde haklı buluyorum, evliliği ve aileyi korumaya çalışıyor. Başına gelen şeyler, kabul edeceği kaldırabileceği şeyler değil.
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