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Ekranların reyting rekoru kıran dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterini canlandıran usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun sürpriz ayrılığı seyirciyi kızdırmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ve Mustafa'sı Emrah Altıntoprak, bir etkinlikte görüntülendi. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"TAKİP ETMİYORUM"

Taşçıoğlu, 'Kızılcık Şerbeti'ni takip ediyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıtla güldürdü. Usta oyuncu, gülerek 'Hayır, ama ne yani yalan mı söyleyeyim etmiyorum.' diye konuştu.

"BÜTÜN HEPSİNİ İZLİYORUM"

'Takip ettiğiniz başka dizi var mı?' sorusuna da 'Var, bütün hepsini takip ediyorum. İşin şakası.' dedi.

Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada gündem olunca dizinin seyircileri, "Dizide oynayanlara ayıp etmiş." yorumu yaptı.