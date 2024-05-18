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Kızılcık Şerbeti dizisi şu sıralar oyuncularıyla gündemde...
Geçtiğimiz günlerde dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, uyuşturucu pazarlığı yaparken yakalandı.
Bu defa ise dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, trafik çevirmesinde alkollü çıktı.
Ehliyeti kaptırdı
Ekol Tv’nin haberine göre; Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz akşam trafik çevirmesine takıldı. Türkoğlu'nda 0.78 promil alkol olduğu tespit edildi.
Muhabirle tartıştı
Alkol sınırını aştığı için ehliyetine 6 aylığına el konulan ünlü oyuncunun menajeri ise ünlü oyuncuyla konuşmak isteyen muhabire izin vermeyerek tartışmaya girdi.
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