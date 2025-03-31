Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde verdiği konser sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın cenazesi, ön otopsi için başkent Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne getirildi.
CENAZESİ, İSTANBUL'DAN MEMLEKETİ TRABZON'A GÖNDERİLECEK
Ön otopsinin ardından tabuta konulan sanatçının cenazesi, cenaze nakil aracıyla Ercan Havalimanı’na götürüldü. İstanbul’a tarifeli uçakla nakledilen Konak’ın cenazesinin, buradan Trabzon’a götürüleceği öğrenildi.
KKTC POLİSİ SORUÇTURMA BAŞLATTI
Öte yandan, KKTC polisi, ünlü sanatçının sahnede yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Konak’ın kesin ölüm sebebinin, yapılacak detaylı incelemeler sonrası netlik kazanacağı bildirildi.
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