Kobra Murat, torununu altına boğdu Kobra Murat, torununun doğum gününü altınlarla kutladı

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ensonhaber.com

Şarkıcı Zeynep Bastık'ın doğum günü kutlamasında sahne alan Kobra Murat, yaptığı altın yatırımları ile bir dönem çok konuşulmuştu.

Torun 1 yaşında

Kazancının büyük bir kısmını altına yatırdığı ve evindeki kasaların artık dolduğunu söyleyen şarkıcı, 1. yaşına basan torunu için doğum günü partisi verdi. Kobra Murat, partide torununu altınlara boğdu.

Altın temalı kutlama yapan Kobra Murat, torununa altından bebek arabası yaptırdı.

Hediyeleriyle adından söz ettiren şarkıcı, taç, bilezik ve altınları da kurdeleye bağlayarak torununun boynuna taktı.

"Doğum günün kutlu olsun dedem"

Murat, Ceylin adındaki torununa altın kemer takmayı da ihmal etmedi. O anları Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, "Doğum günün kutlu, mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı, kısmetli, bereketli, uğurlu, uzun ömürlü hayatın olsun dedem.

Kobra Murat'ın prenses torunu Ceylin Alanur... Şifa sultan maşallah subhanallah. Allah nazarlardan saklasın seni inşallah dedem" ifadelerini kullandı.