Kobra Murat'ın gençliği olay oldu! Eski hali sosyal medyayı salladı '18 kg altınım, 18 adet evim ve 4 tane yazlığım var' açıklamasıyla uzun süre konuşulan Kobra Murat, şimdi de gençlik hali ile sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com

Roman şarkıcısı Kobra Murat lakabı ile tanınan şarkıcı Murat Divandiler, sahne tarzı, şarkıları ve açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Servetini açıklamıştı

Son olarak servetini açıklayan Kobra Murat, "18 kilo altınım, 18 tane evim, 4 tane de yazlığım var." sözleriyle çok konuşulmuştu.

MASAK'tan evine kağıt geldiğini söyleyen Kobra Murat, bu açıklamalarının ardından sözlerinin tamamen yanlış anlaşıldığını dile getirmişti.

"Telefonum susmuyor"

Ünlü isim, katıldığı bir programda "Ben 'Şu ana kadar aldıklarım 18 kiloyu bulmuştur' dedim, kes yapıştır olunca '18 kilo altınım var' olarak girdi sitelere. Telefonum susmuyor şu anda." ifadelerini kullanmıştı.

Eski Kobra Murat

Kobra Murat şimdi de gençlik fotoğrafı ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Kobra Murat'ın genç halini görenler gözlerine inanamadı. Şimdiki haliyle alakası olmayan ünlü şarkıcıya yorum yağdı.