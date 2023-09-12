Köfn grubunun solisti Salman Tin detone oldu Önceki akşam Berkay'ı dinlemeye giden Köfn grubunun solisti Salman Tin konuk olarak sahneye çıktı.

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ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Berkay, geçtiğimiz akşam Kıbrıslı sevenleriyle bir araya geldi.

Berkay, kendisine dinlemeye gelen Köfn grubunun solisti Salman Tin'i de sahneye davet etti.

Detoneli "Bir Tek Ben Anlarım"

Mikrofonu Tin'e bırakan Berkay'ın ardından olanlar oldu. Son dönemin en popüler parçalarından olan "Bir Tek Ben Anlarım" şarkısını söylemek için hazırlık yapan Tin, detone oldu.

Tin, "Peki benim tonumdan olmayıp" diyerek durumu toparlamak istedi.

Köfn grubunun solistinin o anları, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.