Köksal Engür'ün cenaze programı belli oldu

ensonhaber.com
Bir dönemin reyting rekorları kıran "Zerda" dizisindeki "Sıddık" ve "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür'den acı haber geldi.
77 yaşındaydı
İsmail Köksal Engür, 77 yaşında böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti.
Usta oyuncunun vefatı ise sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu.
Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından cenazeyle ilgili şunları yazdı:
"Köksal Engür Abimi'zin cenazesi yarın Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip yolun karşısındaki Karacaahmet Sultan Cemevi ve Karacaahmet Camisi arasından girilen 8. adada defnedilecektir, sevenlerine duyurulur"