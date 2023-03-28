Köksal Engür'ün cenaze programı belli oldu Seslendirme sanatçısı, Sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

Bir dönemin reyting rekorları kıran "Zerda" dizisindeki "Sıddık" ve "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Köksal Engür'den acı haber geldi.

77 yaşındaydı

İsmail Köksal Engür, 77 yaşında böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefatı ise sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı Köksal Engür'ün cenaze töreni detayları belli oldu.

Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından cenazeyle ilgili şunları yazdı: