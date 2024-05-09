Kolpaçino'nun yıldız ismi Serkan Şengül'ün yeni hali! Tam 65 kilo verdi Kolpaçino'nun galerici Şahin'i Serkan Şengül, son haliyle herkesi şaşırttı. Kilolu haliyle bilinen ünlü oyuncu, 65 kilodan kurtuldu.

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Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in yazıp yönettiği Kolpaçino'nun her serisinde yer alan oyunculardan Serkan Şengül, şimdilerde yeni sinema filmi ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Filmin sevilen karakterlerinden biri olan galerici Şahin'e hayat veren Serkan Şengül, son haliyle gündem oldu.

65 kilo gitti

Yönetmen koltuğunda Kamil Çetin'in oturduğu, çekimleri iki yıl süren 'Çingene Kızı Zeugma' adlı sinema filminin galasında ortaya çıkan Serkan Şengül, tam 65 kilo verdiğini açıkladı.

"Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim"

Serkan Şengül, "Filme 135 kilo başladım, 70 kilo bitirdim." açıklamasıyla dikkat çekti. Ünlü ismin son halini görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.