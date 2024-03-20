Kolunda servet taşıyor! Burcu Esmersoy'un saatinin değeri dudak uçuklattı Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonu servet değerinde... Koleksiyona yeni bir marka eklendi.

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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, iki yıldır birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Nazım Akmandil ile 2 Eylül'de nikah masasına oturmuştu.

Evlilik teklifinin geldiği İtalya'da gerçekleşen düğünle dünyaevine giren çift, ikinci düğünlerini ise 7 Eylül'de yaklaşık 250 davetlinin katılımıyla Ulus'ta bir mekanda yapmıştı.

Para saatlere gidiyor

Sosyal medyada en çok para kazanan ünlüler arasında yer alan Burcu Esmersoy, kazandığını resmen saatlere yatırıyor.

Gayrimenkullerin yanı sıra aldığı pahalı saatlerle gündeme gelen Burcu Esmersoy'un saat koleksiyonunda olan saatlerin fiyatları, duyanları şaşkına çevirdi.

2 milyon 100 bin lira

Esmersoy, saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. 60 bin euro yani 2 milyon 100 bin lira değerinde lüks marka saat alan Esmersoy, servet değerindeki saatiyle bileğini süsledi.

Saat çok

Esmersoy'un saat koleksiyonunda 200 bin dolarlık Patek Philippe Nautilus, 60 bin euroluk Rolex Oyster Perpetual, 40 bin dolarlık Rolex Oyster ve 12 bin euroluk Rolex Air King marka saatleri de bulunuyor.

Toplam değer 10 milyon 250 bin TL

Saat koleksiyonunun toplam değeri 10 milyon 250 bin TL olan Esmersoy, kolunda adeta servet taşıyor.