Kombini servet değerinde! Fahriye Evcen'in çantası ve saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri de oyuncu Fahriye Evcen.
Evcen, hesaplarını oldukça aktif kullanıyor ve her halini sevenleriyle paylaşıyor.
Instagram'da 13,7 milyon takipçisi olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne oğlu.
Yaza doymadı
Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik süren Evcen, ailesiyle yaz sezonunu doyasıya geçirdi.
Cesur kareleriyle de beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Kırmızı kombiniyle büyüledi
Son olarak katıldığı bir davetteki kombiniyle adından söz ettiriyor.
Kırmızı takım elbisesiyle organizasyona katılan Fahriye Evcen'in kombin fiyatı şaşkına çevirdi.
Servet değerindeki çanta ve saat taktı
Koluna taktığı marka saati 170 bin TL olduğu öğrenilirken, dünyaca ünlü markaya ait çantasının ise 173 bin TL olduğu belirtildi.
Servet değerindeki aksesuarlar dudak uçuklattı.