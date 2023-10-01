Kombini servet değerinde! Fahriye Evcen'in çantası ve saatinin fiyatı dudak uçuklattı Oyuncu Fahriye Evcen, katıldığı bir organizasyonda kırmızı kombiniyle dikkat çekti. Evcen'in kombininde taşıdığı çantasının 173 bin TL, saatinin ise 170 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

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Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri de oyuncu Fahriye Evcen.

Evcen, hesaplarını oldukça aktif kullanıyor ve her halini sevenleriyle paylaşıyor.

Instagram'da 13,7 milyon takipçisi olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne oğlu.

Yaza doymadı

Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik süren Evcen, ailesiyle yaz sezonunu doyasıya geçirdi.

Cesur kareleriyle de beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kırmızı kombiniyle büyüledi

Son olarak katıldığı bir davetteki kombiniyle adından söz ettiriyor.

Kırmızı takım elbisesiyle organizasyona katılan Fahriye Evcen'in kombin fiyatı şaşkına çevirdi.

Servet değerindeki çanta ve saat taktı

Koluna taktığı marka saati 170 bin TL olduğu öğrenilirken, dünyaca ünlü markaya ait çantasının ise 173 bin TL olduğu belirtildi.

Servet değerindeki aksesuarlar dudak uçuklattı.