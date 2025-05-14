Komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun 12 kiloluk kıyafeti gündem oldu

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Dün akşam 100. gösterisi için sahneye çıkan komedyen Yasemin Sakallığlu, kıyafeti ve açıklamalarıyla adından söz ettirdi.

Sakallıoğlu, özel gecede 12 kilo ağırlığında incilerle özel tasarlanmış bir kıyafet tercih etti. Kostümün ağırlığı nedeniyle sahnede zor anlar yaşayan Sakallıoğlu, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Öte yandan kilo verdiğini de açıklayan ünlü isim, nasıl zayıfladığını anlattı.

"ZOR BİR ŞEY"

Esprili üslubuyla herkesi kahkahaya boğan Sakallıoğlu, şunları söyledi: "Yaklaşık 2,5 kilo verdim, gururluyum. Zor bir şey, boğazımı tuttum.

Dedikodu ve gıybeti bıraktım, o yüzden zayıfladım. Dedikodu çok yediriyor arkadaşlar. Sosyal çevresi olan herkes kilo alır. Yalnızlaşınca zayıflıyorsunuz. Kalabalıkta yiyorsunuz. İnsan, yediriyor."

Geçtiğimiz ay 37 yaşına giren Yasemin Sakallıoğlu'nun doğum günü sahnede kutlanmıştı. Gösterisinin sonunda sahnede kendisine doğum günü sürprizi yapılan Sakallıoğlu, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamamıştı. Ünlü isim, kendisini izlemeye gelen seyircilerine teşekkür ederek şunları söylemişti: "Çok teşekkür ederim. Size karşı hep gerçek oldum hayatım boyunca yine gerçek olacağım.

Annem beni doğururken çok mu mutsuzmuş bilmiyorum, ben hiçbir doğum günümde mutlu olmadım bugüne kadar. O yüzden bu bana o kadar güzel geldi ki teşekkür ederim."