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Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Volkan Konak fenalaştı.

Konak'a sahnede kalp masajı yapıldı.

Volkan Konak, ilk müdahalenin ardından Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

58 yaşındaki Konak, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.

Öte yandan Volkan Konak'a sahnede kalp masajının yapıldığı anlar saniye saniye kayda alındı.