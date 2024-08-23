Konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti! Peker Açıkalın doktoruyla videolu yanıt verdi Birkaç hafta önce beyin kanaması geçirdiği iddia edilen ünlü oyuncu Peker Açıkalın, doktoruyla kamera karşısına geçti.

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Haber Merkezi

Komedi yapımlarının aranan isimlerinden olan, Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalarda yer eden usta oyuncu Peker Açıkalın'ın, beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.

Ünlü oyuncu, doktoruyla kamera karşısına geçerek sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

"HER ŞEY YANLIŞ"

Ünlü oyuncu, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok." ifadelerini kullanırken doktoru ise "Peker Bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah." açıklamasında bulundu.