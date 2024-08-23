Haber Merkezi
Komedi yapımlarının aranan isimlerinden olan, Avrupa Yakası’ndaki ‘Gaffur’ rolüyle hafızalarda yer eden usta oyuncu Peker Açıkalın'ın, beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.
Ünlü oyuncu, doktoruyla kamera karşısına geçerek sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
"HER ŞEY YANLIŞ"
Ünlü oyuncu, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok." ifadelerini kullanırken doktoru ise "Peker Bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah." açıklamasında bulundu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış