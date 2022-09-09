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    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı

    Manken ve şarkıcı Tuğba Altıntop'un yüzüne, uğradığı köpek saldırısı sonucu dikiş atıldı.
    • 09.09.2022 - 00:11
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 00:27
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    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı

    Şarkıcı Tuğba Altıntop, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'un Şile ilçesine gitti.

    1996 yılında Miss Turkey güzeli de seçilen Tuğba Altıntop, sokaktaki bir köpeğin saldırısına uğradı.

    Yüzüne dikiş atıldı

    Yaralanan şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Altıntop'un yüzüne dikiş atıldı.

    Simge: İnanamıyorum büyük geçmiş olsun

    Altıntop'un yakın arkadaşlarından Simge Tertemiz, sosyal medya hesabında "İnanamıyorum büyük geçmiş olsun. Tüylerim diken diken... Aradım sesini duydum, çok şükür Tuğbişimin sağlık durumu iyi. Rabbim şifa versin. Seni seviyorum. En kısa sürede o güzel yüzünle, sağlıkla aramızda olman dileğiyle kardeşim. Gelmiş geçmiş olsun" notunu paylaştı.

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı VİDEO

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı #1

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı #2

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı #3

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı #4

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı #5

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı #6

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı #7

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı #8

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı #9

    Köpek saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı #10


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