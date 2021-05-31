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- Koronavirüs Gonca Vuslateri'ni depresyona soktu
Koronavirüs Gonca Vuslateri'ni depresyona soktu
Koronavirüsü atlatan Gonca Vuslateri, etkilerinden kurtulamadığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 07:36
Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüsü atlatan Gonca Vuslateri, bu hastalığın etkilerinden hala kurtulamadığını söyledi.
KORONAVİRÜS DEPRESYONU
Virüs yüzünden evinde tedavi gördüğü dönemde bacağını yaktığı için uzun süre hastanede kalan oyuncu, Twitter’dan, “Kovid-19 sonrası depresyonu diye bir şey var yeminle... Allah kahretsin bu virüsü...” diye yazdı.
Vuslateri daha sonra takipçilerine, “Retroda mıyız?” diye sordu.