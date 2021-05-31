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    Koronavirüs Gonca Vuslateri'ni depresyona soktu

    Koronavirüsü atlatan Gonca Vuslateri, etkilerinden kurtulamadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 07:36
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    Koronavirüs Gonca Vuslateri'ni depresyona soktu

    Tüm dünyayı etkisi altına alana koronavirüsü atlatan Gonca Vuslateri, bu hastalığın etkilerinden hala kurtulamadığını söyledi.

    KORONAVİRÜS DEPRESYONU

    Virüs yüzünden evinde tedavi gördüğü dönemde bacağını yaktığı için uzun süre hastanede kalan oyuncu, Twitter’dan, “Kovid-19 sonrası depresyonu diye bir şey var yeminle... Allah kahretsin bu virüsü...” diye yazdı.

    Vuslateri daha sonra takipçilerine, “Retroda mıyız?” diye sordu.

    Koronavirüs Gonca Vuslateri ni depresyona soktu #1Koronavirüs Gonca Vuslateri ni depresyona soktu #2

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