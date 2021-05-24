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    Koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen taburcu oldu

    Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen, hastaneden çıktı.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 17:30
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    Koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen taburcu oldu

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol alan Burak Sergen, 'Haluk' karakteriyle dikkati çekiyor. Dizide başarılı bir performans sergileyen oyuncu, kısa bir süre önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

    SEVİNDİREN HABER

    Fenalaştıktan sonra hastaneye kaldırılan Burak Sergen'in, koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Hemen tedavisine başlanan Sergen, entübe edildi.

    Yoğun bakıma alınan oyuncu ile ilgili gelişmeleri eski eşi ve oğlu paylaştı.

    Ünlü oyuncu ile ilgili sevindiren haber, bugün geldi.

    Koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen taburcu oldu #1

    TABURCU OLDU

    Bugün taburcu olan Sergen, hastane çıkışı "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum. 12 gün sonra kalktım." dedi.

    Koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen taburcu oldu #2

    DOKTORU AÇIKLAMA YAPTI

    Burak Sergen’in doktoru yaptığı açıklamada, “Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabii kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hatamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

    Koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen taburcu oldu #3

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