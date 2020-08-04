Koronavirüse karşı ilaç reklamı yapan ünlülere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu; Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel gibi ünlülere, koronavirüse karşı koruduğu iddiasıyla reklamını yaptığı ürün için para cezası yazdı.

Şeyma Subaşı, Seda Sayan, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Akgül gibi ünlü isimler, para karşılığında bakanlıklardan onaysız ürünlerin tanıtımını yaptı.

Sağlık Bakanlığı tarafından uyarı mektupları almalarına rağmen sosyal medya hesaplarından 'sağlıklı' olduğu iddiasıyla ürün tanıtımı yapmaya devam eden ünlüler için gerekçe açıklandı.

KURUL, ÜNLÜLER İÇİN KARAR VERDİ

Ticaret Bakanlığı Ticaret Kurulu Başkanlığı'nca ünlü isimlerle ilgili alınan gerekçeli karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

KORONAVİRÜS İLACIYMIŞ GİBİ DAVRANDILAR

Karara göre adı geçen ünlü isimlerin yaptıkları reklamlarda, 'ürünün başta koronavirüs olmak üzere her türlü viral enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliğe sahip olduğu izleniminin uyandırıldığı, hatta "enfekte olunmuş olsa bile hastalığın iyileşmesine faydası olduğu" iddiasına yer verildiği, bütün bu iddiaların da yapılan bilimsel çalışmalarla doğrulanmış gibi bir algı oluşturulduğu' tespit edildi.

HER BİRİNE 104 BİN 781 TL'LİK CEZA

Ünlülere, söz konusu ürünü "Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudunuzu virüslere karşı korur. Koronavirüs de dahil olmak üzere her türlü virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı korur" gibi ifadelerle tanıttıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 104 bin 781'er TL idari para cezası kesildi.

FİRMAYA DA CEZA VERİLDİ

Reklamı yapılan söz konusu ticari ürünün firmasına da ceza kesildi.

İLAÇMIŞ GİBİ TANITILDI

Bakanlığın açıkladığı kararda ünlülerin, söz konusu ürünü sağlık beyanı kullanarak sanki bir ilaç veya bir beşeri tıbbi ürün gibi tanıttıkları ve 'yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre takviye edici gıdalar için bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu' vurgulandı.

HİÇBİR YETKİLİDEN İZİN ALINMADI

Kararda ayrıca, 'her hangi bir ürüne ilişkin olarak her hangi bir sağlık beyanında bulunabilmesi için ilgili idari otoriteden (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) izin alınması gerektiği, kullanılan bu beyanlar için ilgili otoriteden izin alınmadığından söz konusu beyanların doğruluğunun bilimsel olarak ispat edilmiş sayılamayacağı, dolayısıyla doğruluğu bilimsel olarak ispat edilmemiş bu beyanlarla tüketicilerin aldatılıp yanıltıldığı' ifadelerine de yer verildi.

FİRMAYA İSTİSMAR RAPORU

Bakanlığın belirttiği ilgili maddelere aykırı olması sebebiyle, firma için, koronavirüs salgını döneminde yayınlanması suretiyle, 'insanların bilgi ve tecrübe eksikliği ile korku ve endişelerinin istismar edilerek ticari rant elde edilmeye çalıştığı' değerlendirilmesi yapıldı.