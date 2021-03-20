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    Koronavirüse yakalanan Ali Sunal, hastaneye kaldırıldı

    Durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Sunal’ın sağlık durumu ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 20.03.2021 - 13:50
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    Koronavirüse yakalanan Ali Sunal, hastaneye kaldırıldı

    Yeni anne olan Ezo Sunal, doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalanmıştı.

    İlk kez ebeveyn olan Sunal’ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan ağabeyi Ali Sunal’ın da testi pozitif çıkmıştı.

    KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİ DE KORONAYA YAKALANDI

    Ayrıca 43 yaşındaki Ali Sunal’ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade’nin de koronaya yakalandığı öğrenilmişti.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Durumu ağırlaşan oyuncu Ali Sunal hastaneye kaldırıldı. Sunal’ın sağlık durumu ile ilgili ailesinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Koronavirüse yakalanan Ali Sunal, hastaneye kaldırıldı #1

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