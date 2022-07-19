Koronavirüse yakalanan Demet Özdemir'den yeni paylaşım

Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç'la nişanlanan ve evlilik hazırlığına başlayan Demet Özdemir koronavirüse yakalanmıştı.

Nişanlısı Oğuzhan Koç'la tatile çıkan ünlü oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalanmıştı.

Sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili bilgi veren Özdemir, "3 yıldır hiç olmamıştım ama koronaya yakalandım. Ertelenen hiçbir şey yok öncelikle onu belirtmek isterim. Ben biraz ağrılı ve ağır atlatıyorum ama tedavim devam ediyor. Yakında iyileşip geri dönüyorum. Lütfen dikkat edin. Beni merak eden, adıma üzülen, arayan soran herkese çok teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum." yazmıştı.

Şimdilerde dinlenen Demet Özdemir'den yeni bir paylaşım geldi.

Güzel oyuncu, yemek sırasında verdiği pozu siyah-beyaz olarak paylaştı. Ünlü ismin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.