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    Koronavirüse yakalanan Engin Akyürek'ten haber var

    Kaçış dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Engin Akyürek, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 02.02.2022 - 14:07
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    Koronavirüse yakalanan Engin Akyürek'ten haber var

    Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli diziyle büyük bir çıkış yakalayan ve ardından Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı gibi dizilerde başrol oynayan Engin Akyürek'ten, kötü haber gelmişti.

    Türkiye'ye giriş yapmaya hazırlanan Disney Plus için çekilen Kaçış dizisinde başrol oynayan Engin Akyürek'in, koronavirüse yakalandığı ortaya çıkmıştı.

    "İYİYİM"

    Hastalığı hafif atlatan Akyürek, dizi çekimlerine de ara vermişti. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İyiyim, herkese teşekkürler, sevgiler" notunu yazdı.

    Akyürek, korona sürecinin sona ermesiyle birlikte sete de geri döndü.

    Koronavirüse yakalanan Engin Akyürek ten haber var #1


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