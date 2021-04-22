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    Koronavirüsü atlatan Gülben Ergen'in şikayetleri devam ediyor

    Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, koronavrüs ağrılarından hala kurtulamadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.04.2021 - 07:05
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    Koronavirüsü atlatan Gülben Ergen'in şikayetleri devam ediyor

    Dört ay önce yakalandığı koronavirüsü atlatan sevilen sanatçı Gülben Ergen, hastalığın etkilerinin devam ettiğini söyledi.

    AĞRILAR DEVAM EDİYOR

    Hala şiddetli sırt ağrısı çektiğini ifade eden Gülben Ergen, saçlarının da çok fazla dökülmeye başladığını belirtti.

    Aşı için sırasını dört gözle bekleyen 48 yaşındaki ünlü sanatçı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Koronavirüsü atlatan Gülben Ergen in şikayetleri devam ediyor #1

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