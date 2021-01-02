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    Koronavirüsü yenen Şener Şen'in ilk görüntüsü

    İki ay önce koronavirüsü yenen usta oyuncu Şener Şen’in, hastalığı atlattıktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 19:40
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 19:41
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    Koronavirüsü yenen Şener Şen'in ilk görüntüsü

    Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, geçtiğimiz ay koronavirüse yakalanmış, ardından da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

    Şen’in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmaması tedavi sürecini hızlandırmıştı.

    KORONA SONRASI İLK FOTOĞRAF

    Virüsü yenen Şen'in, taburcu olduktan sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı.

    Yılbaşı gecesi objektif karşısına geçen 79 yaşındaki usta sanatçının sakallarını uzatması dikkat çekti.

    Koronavirüsü yenen Şener Şen in ilk görüntüsü #1

    Koronavirüsü yenen Şener Şen in ilk görüntüsü #2

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