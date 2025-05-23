Kötü haberi sosyal medyadan verdi! Eylül Öztürk ve Kenan Özkan boşanıyor

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından dolayı haklarında operasyon başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Yaklaşık 600 fenomene açılan soruşturma kapsamında olaylardan önce Amerika'ya yerleşen Kenan ve Eylül Özkan çifti de yer almıştı. Mallarına el konulan ünlü çift, evliliklerinde de problemler yaşıyorlardı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında boşanacaklarını duyuran Eylül Öztürk daha sonra yaptığı açıklamada evliliklerine 2. şansı verdiklerini söyleyerek boşanma kararından vazgeçmişti.

"BOŞANIYORUZ"

Evliliğini kurtarmak için aylardır uğraştığını dile getiren Eylül Öztürk, Instagram hesabından yeni bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Çabalarının karşılık bulamadığını belirten ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşlar uzun süredir malumunuz sorularınıza toplu cevap olsun. Zaten biliyorsunuz süreci, ailemi bir arada tutabilmek için elimden geleni fazlasıyla yaptım ama maalesef tek taraflı bir çaba ile olmadı. Bir karar verdim fakat sadece çocuklarımın hazır olmasını bekliyordum.

"TERAPİ DE YETMEDİ"

Bu süreçte biliyorsunuz düzenli terapi aldırıyordum onları hazırlamak için. Onlar da artık durumu profesyonel bir destek eşliğinde kabullendiler ve en sonunda yolumu ve evimi de dün itibariyle ayırdım. Önceliğim kesinlikle çocuklarımın mutluluğu, dolayısı ile bundan sonra çok daha sağlıklı bir ortamda büyümeleri için elimden geleni yapacağım."