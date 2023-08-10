Kourtney Kardashian bikiniyle kamera karşısına geçti Bebeğinin kucağına almak için gün sayan ünlü isim Kourtney Kardashian, karnı burnunda pozlarını paylaştı.

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44 yaşındaki Kourtney Kardashian, uzun yıllardır arkadaş olduğu 47 yaşındaki müzisyen Travis Barker ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti.

Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç çocuğu olan Kardashian ile eski eşi Shanna Moakler'dan iki çocuğu olan Barker, birlikte de bir çocuk sahibi olmak istemiş ve tüp bebek tedavisine başlamışlardı.

"Travis, hamileyim"

Kardashian, tüm bunların ardından geçtiğimiz hafta eşine bir sürpriz yaparak, hamile olduğunu duyurmuştu. Reality şov yıldızı, Barker Blink-182 konserinde sahneye çıktığında; "Travis, hamileyim" yazılı bir pankart açmıştı.

Turuncu bikinisiyle poz verdi

Karnı burnunda olan ünlü isim, turuncu bikinisiyle kamera karşısına geçti. Fotoğraflarını peş peşe paylaşan Kardashian, gönderisine şu mesajı yazdı:

"Seni büyütmek, sahip olabileceğim en büyük nimet, onur ve neşe oğlum."