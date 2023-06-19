Kourtney Kardashian hamile Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kourtney Kardashian, müjdeli haberi eşinin konserinde pankart açarak duyurdu.

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Kardshian ailesinin en büyük kardeşi olan 44 yaşındaki Kourtney Kardashian, geçen yıl 47 yaşındaki müzisyen sevgilisi Traver Barker ile evlenmişti.

Tüp bebek yaptılar

Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç çocuğu olan Kardashian ile eski eşi Shanna Moakler'dan iki çocuğu olan Barker, birlikte de bir çocuk sahibi olmak istemii ve tüp bebek tedavisine başlamıştı.

"Travis, hamileyim"

Kardashian, hamile olduğunu, eşinin konserinde açıkladı. Reality şov yıldızı, Barker konserde sahneye çıktığında, "Travis, hamileyim" yazılı bir pankart açtı.