Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı Shanna Moakler'ı kızdırdı

Arkadaşlıkları aşka dönüşen reality şov yıldızı Kourtney Kardashian ile Travis Barker, evleniyor.

Kardashian Ailesi'nin ünlü isimlerinden Kourtney Kardashian (41) ise bu yılın başından beri aşk yaşadığı sevgilisiTravis Barker (46) ile evlenmeye hazırlanıyor.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Blink-182 isimli müzik grubunun davulcusu olarak şöhrete kavuşan Barker'ın, geçtiğimiz hafta sonu Kaliforniya'nın Montecito kentinde Kardashian'a evlenme teklifi ettiği ortaya çıkmıştı.

"EVET"

Travis Baker, kumsalda özel bir dekorasyon yaptırararak, kırmızı güller ve beyaz mumların arasında, Kourtney Kardashian'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Reality show yıldızı, sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Çift, o anları sosyal medya hesaplarından yayınlamıştı.

Kourtney Kardashian ile Travis Baker, daha sonra aile arasında kutlama yapmak için bir akşam yemeği düzenlemişti. Kim Kardashian, ablasının bu özel gününden kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Kourtney'in tektaşı da paylaşılan fotoğraflar arasındaydı.

"RUHSAL BAKIMDAYIZ"

Ancak Kourtney Kardashian ile Travis Barker'ın evlilik kararı, ünlü müzisyenin eski eşi Shanna Moakler'ı kızdırdı. Instagram hesabından manidar bir paylaşımda bulunan Moakler, "Ruhsal bakım için geçici süre kapalıyız." diye yazdı. Ünlü modelin bu mesajı, eski eşinin Kardashian ile nişanlanmasına duyduğu tepkinin bir ifadesi olarak yorumlandı.