Kourtney Kardashian'dan hamilelik pozu Kourtney Kardashian bikinisiyle ayna karşısına geçip poz verdi.

Kardashian ve Jenner kardeşlerden 44 yaşındaki Kourtney Kardashian, uzun yıllardır arkadaş olduğu 47 yaşındaki müzisyen Travis Barker ile geçtiğimiz yıl hayatıını birleştirmişti.

10 aydır tüp bebek işiyle uğraşıyor

Kardashian; tüp bebek tedavisini bırakmasının üzerinden 10 ay geçmesinin ardından geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu duyurmuştu.

Karnı iyice belirginleşen Kardashian, son olarak 222 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Yeşil bikinisiyle tatil pozlarını paylaşan ünlü isim, peş peşe paylaştığı pozlarına avokado emojisi ekledi.