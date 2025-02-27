Kourtney Kardashian'in 15 yaşında çocuğunun baba olduğu iddia edildi

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Dünyaca ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın kardeşi Kourtney Kardashian ve Scott Disick'in en büyük oğlu Mason hakkında herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

MASON BABA

Mason'a ait olduğu iddia edilen özel bir Instagram hesabından alınan ekran görüntülerinde 15 yaşındaki gencin eski bir sınıf arkadaşından Piper adında bir kızı olduğu iddiaları yer alıyor.

Önce paylaşılan sonra da silinen gönderiler, spekülasyonları körükledi.

Hesaptaki bir soru-cevap oturumunda Mason'a bir çocuğu olup olmadığı sorulduğunda, "Evet, oldu" diyerek olumlu yanıt verdiği iddia edildi.

Kardashian-Jenner ailesi ise söylentiler hakkında sessizliğini koruyor.