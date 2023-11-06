Kourtney Kardashian'ın seks orucu meyvesini verdi: Bebek doğdu Travis Barker'dan hamile kalmak için yapmadığı kalmayan Kourtney Kardashian doğum yaptı.

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Dünyaca ünlü Kardashian kardeşlerin en büyüğü abla Kourtney Kardashian, dördüncü kez anne oldu.

Seks orucu işe yaradı

Kourtney Kardashian ve Blink182 grubunun davulcusu ünlü müzisyen Travis Barker bebek sahibi olmak için seks orucu tutmuş bununla yetinmeyen çift, farklı masaj denemelerine kadar pek çok tavsiye denemişti.

Son olarak tüp bebek tedavisi olan yıldız, tam ümidini kaybetmişken hamile kaldı. Zor bir süreç geçiren çift bebeklerini kucaklarına aldı.

Dünyanın en ünlü ekran yüzlerinin bir araya geldiği Kardashian-Jenner ailesinin yeni üyesi Rocky bebek, dün gece dünyaya geldi.

4. çocuk

Daha önce adının Rocky olacağı öğrenilen erkek bebek Kourtney Kardashian’ın dördüncü, Travis Baker’ın ise üçüncü çocuğu.