Kral Charles, eşinin mahremiyeti için harekete geçti

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Şu sıralar kanserle mücadele eden Kral Charles, binbir zorluğun ardından evlendiği eşi Camilla için kolları sıvadı.

Annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüyle 2022'de İngiltere'nin kralı olan III. Charles, eşi Konsort Kraliçe Camilla'nın mahremiyetini korumak istediğini belirtti ve buna dair yeni bir hamle yaptı.

CAMILLA TALEP ETTİ

Wiltshire'daki özel mülkiyeti olan Ray Mill Malikânesi'nin yanındaki malikânenin düğün mekânı olarak kullanılacağını duyan Konsort Kraliçe Camilla, durumu eşine anlattı.

KRALİÇE İÇİN ENDİŞELENDİ

Kral Charles, malikanede sık sık düğün yapılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Konsort Kraliçe Camilla'nın mahremiyetinin gizliliğinin riske girecek olmasından endişe etti.

"İYİ BİR YATIRIM"

Kral Charles, hem Konsort Kraliçe Camilla'nın mahremiyetini koruyacağına hem de iyi bir yatırım olacağına olan inancıyla özel fonlarını kullanarak komşu malikaneyi satın aldı.