Kral Charles, Harry'nin askeri görevini Prens William'a devretti Kral Charles'ın, Prens Harry'nin askeri görevini Prens William'a devredeceği duyuruldu.

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Kraliyet görevlerini bırakarak Amerika'ya yerleşen Prens Harry, gözden düşmeye devam ediyor.

Kral Charles, oğluyla ilgili aldığı yeni kararın açıklanmasını istedi.

Buckingham Sarayı, Kral III. Charles'ın, Harry'nin Ordu Hava Kuvvetleri Kurmay Albaylığı görevini ağabeyi Prens William'a devredeceğini duyurdu.

Devir, resmi olarak 13 Mayıs'ta Middle Wallop'taki Ordu Havacılık Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Resmi açıklama geldi

Saraydan yapılan açıklamada; "Kral, Ordu Hava Kuvvetleri Kurmay Albaylığı görevini resmi olarak Majesteleri Galler Prensi'ne devredecek." denildi.

Ayrıca açıklamada; Charles'ın Galler Prensi ünvanı taşıdığı süreçte, 31 yıl boyunca kurmay albaylık görevini üstlendiği vurgulandı.

Kraliçe öldü, Galler Prensi ünvanını aldı

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Charles'ın tahta çıkmasıyla; William, "Galler Prensi" ünvanını almıştı.

Öte yandan Prens Harry, Invictus Oyunları'nın 10. yıl dönümünü kutlamak üzere Londra'ya gitmişti. Ancak sarayın kapıları, bu kez ona kapandı.