Kral Charles’ın acı günü: Maggie Smith için başsağlığı mesajı yayınladı Harry Potter serisinde canlandırdığı "Profesör Minerva McGonagall" karakteriyle hafızalara kazanan Maggie Smith'in vefat haberi sonrası bir paylaşım da İngiltere Kralı Charles'tan geldi.

DHA

Bir zamanların efsane ismi ünlü oyuncu Dame Maggie Smith 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Seride oyuncu ile rol alan Daniel Radcliffe, Emma Watson gibi isimler Smith'e başsağlığı mesajı paylaşırken bir paylaşım da İngiltere Kralı Charles yaptı.

"ONUNLA ÇALIŞABİLDİĞİM İÇİN KENDİMİ İNANILMAZ DERECEDE ŞANSLI SAYACAĞIM"

Daniel Radcliffe mesajında şu ifadelere yer verdi:

Onunla çalışabildiğim ve sette onunla vakit geçirebildiğim için kendimi her zaman inanılmaz derecede şanslı sayacağım.



Efsane kelimesi çok fazla kullanılıyor ama sektörümüzdeki herhangi biri için geçerliyse o zaman o da geçerlidir. Teşekkürler Maggie.

"TÜM NEZAKETİN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Serinin Hermione Granger'ı Emma Watson ise şu sözleri sarf etti:

O gerçek, dürüst, komik ve kendini onurlandıran biriydi.



Maggie, çok sayıda erkek profesör vardı ve Tanrı aşkına sen kendi işini yaptın. Tüm nezaketin için teşekkür ederim. Seni özleyeceğim.

"MAGGİE SMİTH ULUSAL BİR HAZİNEYDİ"

İngiltere Kralı Charles ise başsağlığı mesajında şu sözlere yer verdi:

Eşim ve ben Dame Maggie Smith'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ulusal bir hazinenin üzerindeki perde inerken, dünyanın dört bir yanındaki herkese katılıyor ve onun birçok harika performansını ve hem sahnede hem de sahne dışında parıldayan sıcaklığını ve zekasını en büyük hayranlık ve sevgiyle anıyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)