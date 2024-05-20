Kral Charles'ın serveti annesini geride bıraktı Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral Charles'ın servetine dair İngiltere halkına açıklama yapıldı.

ensonhaber.com

Charles, 6 Mayıs 2023 yılında gerçekleşen taç giyme töreniyle resmen İngiltere'nin hükümdarı oldu.

Geçen bir yıllık sürenin ardından The Sunday Times, Kral Charles'ın servetini açıkladı.

İngiltere'nin en zengin isimleri listesine göre, Kral Charles'ın serveti yaklaşık 770 milyon dolar.

Annesini geride bırakmayı başardı

Kral'ın kişisel servetiyle, Birleşik Krallık'ın en zengin 258'inci kişisi olduğu belirtildi.

75 yaşındaki Kral'ın, annesi Kraliçe Elizabeth'ten daha zengin olduğu açıklandı.

Eylül 2020'de hayatını kaybeden 96 yaşındaki Kraliçe'nin serveti ise 486 milyon dolardı.