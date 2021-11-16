'Kral İstanbul'da': Ebrar Karakurt, Sadakatsiz'in yıldızıyla bir araya geldi!

'Kral İstanbul'da': Ebrar Karakurt, Sadakatsiz'in yıldızıyla bir araya geldi!

Filenin Sultanları'nın en skorer ismi Ebrar Karakurt, Sadakatsiz dizisinin yıldız ismiyle buluştu. Şu sıralar İtalya'da forma giyen Karakurt, İstanbul'a geldi ve o kareleri sosyal medyadan paylaştı.

Milli Voleybolcu Ebrar Karakurt hem Tokyo hem de CEV'de gösterdiği başarılı performansıyla dikkati çekti.

Tarzı ve renkli saçlarıyla herkesin beğenisini kazanan Karakurt, İtalya ekibi Igor Gorgonzola Novara’nın kadrosuna dahil oldu.

Şu sıralar İtalya'da forma giyen ve birbirinden eğlenceli anlarını sosyal medyadan paylaşan Karakurt, takipçilerinin beğenisini kazandı.

İtalya'daki renkli hayatına kısa bir ara veren Karakurt, sevdiklerini ve eski takım arkadaşlarını görmek için soluğu İstanbul'da aldı.

İstanbul'a gelen ve Milli Takım'dan arkadaşı olan Simge Aköz ile buluşan Karakurt'a, Sadakatsiz'in yıldız ismi eşlik etti.

EBRAR KARAKURT VE BERKAY ATEŞ BİR ARADA

Sadakatsiz dizisiyle ekranda olan Berkay Ateş ve Ebrar Karakurt bir etkinlikte buluştu.

İstanbul'a geldiğini "Kral İstanbul'da" notuyla duyuran Ebrar Karakurt, ayağının tozuyla bir etkinliğe katıldı.

Karakurt katıldığı etkinlikte Simge Aköz ile hasret gidermeyi ise ihmal etmedi.

Karakurt, Güven Murat Akpınar ve Berkay Ateş'li pozuyla geceyi bitirdi. Ünlü oyuncularla poz veren Karakurt'a beğeni yağdı.