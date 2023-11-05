Kraliçe Elizabeth'in en çok sevdiği çocuğu kimdi tartışması İngiliz Kraliçe'nin favori oğlunun, bilinenin aksine Prens Andrew olmadığı öne sürüldü. Bu isim konusunda Prens Edward'a işaret edildi.

ensonhaber.com

8 Eylül 2022'de Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'le ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, Virginia Giuffre tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyordu.

Andrew'un, Elizabeth'in en çok sevdiği çocuğu olmadığı öne sürüldü.

Kraliçe'nin en çok sevdiği çocuğu

Kraliyet yazarı Matthew Dennison, Andrew'un, sıklıkla Kraliçe'nin "en sevdiği çocuğu" olarak anıldığını anımsattı.

Ancak durumun böyle olmadığı, Elizabeth'in en küçük çocuğu Edinburgh Dükü Prens Edward'ın aslında İngiliz Kraliçe'nin "gözbebeği" olduğu belirtildi.

Geçen yıl 96 yaşında hayatını kaybeden Elizabeth, Kral Charles (74), Prenses Anne (72), Andrew (63) ve Edward (59) olmak üzere dört çocuk dünyaya getirdi.

Ebeveynlerinin favorisi Prens Edward

Görünüşe göre Prens Edward'ın, her zaman ebeveynlerinin favorisi olduğu kaydedildi. Dennison, şunları söyledi:

Bu durum, 1987 yılında, 22 yaşındaki Edward'ın, 12 aylık temel eğitim kursunun yalnızca üçte birindeyken Kraliyet Deniz Piyadeleri'nden çekilmesiyle açıkça ortaya çıktı.



Bazılarını şaşırtacak şekilde, Prens Philip (Edward'ın babası ve Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı) oğluna karşı çıkmadı.

Söz konusu biyografi yazarı, ölen Prens Philip'in "Deniz Kuvvetleri'nin Edward için doğru olmadığını kabul ettiğini ve Edward'ın bunun için minnettar olduğunu" aktardı.

Karşı çıkanlar: En sevdiği Andrew'du

Bu görüşe karşı çıkanlar da var. Kraliyet muhabiri Camilla Tominey, Andrew'un Kraliçe'nin en sevdiği çocuğu olduğuna inandığını söyledi.

"Andrew açık sözlü"

New York Post'un aktardığına göre, Andrew'u "açık sözlü biri" olarak tanımlayan Tominey, şöyle devam etti: