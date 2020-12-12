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    Kraliyet Ailesi üyeleri, kırmızı halıda maskesiz yürüdü

    Prens Wililam, Catherine Middleton ve çocuklarının koronaya rağmen kırmızı halıda maske takmaması eleştirilere sebep oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 13:44
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 14:19
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    Kraliyet Ailesi üyeleri, kırmızı halıda maskesiz yürüdü

    İngiliz Kraliyet Ailesinin genç üyeleri Prens Wililam, eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton, çocukları George, Charlotte ve Louis, Londra'da bir pandomim gösterisine katıldı.

    Ailenin dikkat çeken küçük üyeleri Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, böylece ilk kez kırmızı halıya çıktı.

    MASKESİZ YÜRÜDÜLER

    Ailenin toplu olarak bir etkinliğe katılması ve salona girerken maske takmaması ise bazı çevrelerden tepki çekti.

    Ayrıca pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamalara karşın çocuklarıyla birlikte böyle bir geceye katılmaları da eleştirileri beraberinde getirdi.

    GÖSTERİYİ LOCADAN İZLEDİLER

    Londra'daki gösteride kendilerine ayrılan locada oturan aile, ilgiyle gösteriyi izledi.

    Kate Middleton ve Prens William kapalı alanda kurallar gereği maske kullanırken,  üç çocuğun maskesiz olduğu görüldü.

    Kraliyet Ailesi üyeleri, kırmızı halıda maskesiz yürüdü #1

    Kraliyet Ailesi üyeleri, kırmızı halıda maskesiz yürüdü #2

    Kraliyet Ailesi üyeleri, kırmızı halıda maskesiz yürüdü #3

    Kraliyet Ailesi üyeleri, kırmızı halıda maskesiz yürüdü #4

    Kraliyet Ailesi üyeleri, kırmızı halıda maskesiz yürüdü #5

    Kraliyet Ailesi üyeleri, kırmızı halıda maskesiz yürüdü #6

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