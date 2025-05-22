Kris Jenner estetik yaptırdı! Artık kızlarından daha genç görünüyor

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Dünyaca ünlü Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner estetiklerle bambaşka biri oldu.

69 yaşındaki Jenner, neredeyse tanınmayacak hala geldi.

TARZI AYNI

Geriye taranmış saçları, bol kesim ceketi ve güneş gözlükleri klasik Kris tarzıydı. Ancak porselen gibi yanakları, gergin çene hattı ve içten gelen bir ışıltıya sahip cildi ile bambaşka biriydi.

KIZINA BENZEDİ

Ailece estetik bağımlısı olan anne Kris Jenner; cerrahi bir yüz gerdirmeden daha ince müdahaleleri tercih etti. Jenner'i görenler büyük bir şaşkınlık geçirerek onu kızı Kim Kardashian sandı.