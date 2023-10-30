Kris Jenner'ın ihanet itirafı: Babanızı aldatmam hataydı Çocuklarının akıl hocası Kris Jenner, dört çocuğunun babasını aldattığını ve bu yüzden büyük bir pişmanlık duyduğunu yıllar sonra itiraf etti.

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Kardashian-Jenner kardeşlerin hem annesi hem de menajeri olan 67 yaşındaki Kris Jenner, ailece kamera karşısına geçtikleri The Kardashians adlı programda, hafızalardan silinmeyecek bir itirafta bulundu.

Kris Jenner, programın bir bölümünde aldattığını söylediği ilk kocası Robert Kardashian'dan dünyaya gelen en küçük kızı Khloe Kardashian ile dertleşti.

Aslında o sırada konu, Khloe Kardashian'ın kendisini hamileyken bile aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson'dı.

Thompson ile biten ilişkisinden biri biyolojik diğeri taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen iki tane çocuğu olan Khloe, annesine "Babasını aldattığında aklından ne geçirdiğini" sordu. Khloe annesine "Babama bunu yaptığında dört tane çocuğun ve bir ailen vardı. O sırada çok genç olduğunu da biliyorum." dedi.

"Gerçekten çok genç ve aptal"

Kris Jenner da bunun üzerine kocası Robert Kardashian Sr'ı aldatmasının hayatındaki en büyük pişmanlık olduğu karşılığını verdi. Sözün burasında hemen söyleyelim Kris Jenner, kocası Robert'i 1989 yılında dönemin ünlü simalarından eski futbolcu Todd Waterman ile aldatmıştı. Kris Jenner ise kızına gayet sakin bir şekilde "Gerçekten çok genç ve aptal" olmanın etkisi bulunduğunu belirtti. O dönemde insanın davranışlarının sonuçlarını kestiremediğini söyledi.

"Aradığın şey neydi?"

Ama görünüşe göre bu sözler Khloe'yi tatmin etmedi ki annesinden konuyu biraz daha açmasını istedi: "Ama babamın sana vermediği ve senin başka yerde aradığın şey neydi?" diye sordu.

"Çok büyük bir hata yaptım"

Kris Jenner ise bu soruya "Bilmiyorum, çünkü baban gerçekten çok iyi bir koca ve çok iyi bir babaydı. Sanırım başka bir yerlerde çimenlerin daha yeşil olduğunu düşündüğüm bir durumdaydım. Çok büyük bir hata yaptım. Bu benim hayatımın en büyük pişmanlığı." diye yanıt verdi.

"Bütün gün telefonla konuşurduk"

Kris Jenner, kocasından boşandıktan sonra birbirlerinin en iyi arkadaşı haline geldiklerini belirtti. "Bütün gün telefonla konuşurduk. Birbirimize zorlu konularda yardımcı olurduk. Ve benim pişmanlıklarım vardı." diye konuştu.

Kris Jenner, bütün bunları anlattığını çünkü kızının kendisini aldatan Tristan Thompson ile bağlarını tamamen koparmadan önce bir kez daha düşünmesini istediğini ifade etti.