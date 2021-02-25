Euro
8.7326
0.07%
Dolar
7.1639
-0.08%
Altın
414.31
-0.32%
Borsa
1.483
0%
Bitcoin
359.404
-1.11%
EXEN Coin
16.85
0.41%
6ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 6 C

    Kristen Stewart'ın yeni evi

    Kristen Stewart, yeni evi için 43 milyon TL'yi gözden çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 07:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kristen Stewart'ın yeni evi

    İlk olarak Alacakaranlık (Twilight) serisinde ‘Bella Swan’ karakteriyle tanıdığımız dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart, Los Angeles’ta beğendiği Akdeniz tarzı malikaneyi almak için kesenin ağzını açtı.

    43 MİLYON TL

    Ünlü oyuncu 6 Milyon Dolar’ı (yaklaşık 43 milyon TL) gözden çıkardı.

    Dört yatak odası, altı banyosu ve geniş, havuzlu bir bahçesi bulunan evin, 1927 yılında inşa edildiği öğrenildi.

    KAZANDIĞINI EVE YATIRIYOR

    Stewart’ın, bir dönem Altı Küre ödüllü oyuncu Anthony Edwards’ın yaşadığı yeni malikanesinin yanı sıra Manhattan’da bir penthouse’u ve Malibu’da villası bulunuyor.

    Kristen Stewart ın yeni evi #1

    Kristen Stewart ın yeni evi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir