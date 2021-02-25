Kristen Stewart'ın yeni evi

Kristen Stewart, yeni evi için 43 milyon TL'yi gözden çıkardı.

İlk olarak Alacakaranlık (Twilight) serisinde ‘Bella Swan’ karakteriyle tanıdığımız dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart, Los Angeles’ta beğendiği Akdeniz tarzı malikaneyi almak için kesenin ağzını açtı.

43 MİLYON TL

Ünlü oyuncu 6 Milyon Dolar’ı (yaklaşık 43 milyon TL) gözden çıkardı.

Dört yatak odası, altı banyosu ve geniş, havuzlu bir bahçesi bulunan evin, 1927 yılında inşa edildiği öğrenildi.

KAZANDIĞINI EVE YATIRIYOR

Stewart’ın, bir dönem Altı Küre ödüllü oyuncu Anthony Edwards’ın yaşadığı yeni malikanesinin yanı sıra Manhattan’da bir penthouse’u ve Malibu’da villası bulunuyor.