Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

'Bandıra Bandıra', 'Sallayalım Dünyayı', 'Çapkın Kız', 'Tatlı Kaçık' gibi şarkılarıyla Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yonca Evcimik, 61 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Sık sık tatil yapmayı seven ünlü şarkıcı şimdi de Küba'ya gitti.

61 YAŞINDA

Kış aylarında Küba'da yazı yaşayan ünlü isim, güneşin ve denizin tadını çıkardığı anların karelerini paylaştı.

"KÜBA'DAN"

Paylaşımına "Küba gezisinden kalanlar" notunu yazan ünlü şarkıcının bikinili halleri de dikkat çekti. 61 yaşındaki sanatçının fit hallerine sevenlerinden övgü yağdı.