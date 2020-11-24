Kubilay Aka: Devlet dairelerinde ünlülüğümü kullanıyorum

Ünlülüğünün devlet dairelerinde işe yaradığını söyleyen Kubilay Aka, sadece polis ceza yazarken bunu kullanmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, Youtube'da yayınlanan bir porograma konuk oldu. Günlük hayatından bahseden Aka, devlet dairelerinde ünlülüğünün işe yaradığını belirtti.

İşte Kubilay Aka’nın açıklamalarından bazı bölümler:

"ÇOK HIZLI ARABA KULLANIRIM"

"Hayatımda canlandırabileceğim en özel karakter ‘Vatanım Sensin’deki ‘Ali Kemal’ rolüydü. Müthiş bir derinliği vardı. Devlet dairelerinde ünlülüğüm işe yarıyor. Sıra beklemiyorum. Sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar.

"CEZAMI YERİM"

Ama poliste bunu kullanmayı tercih etmiyorum. Ceza yediğimde ‘yaz abi’ diyorum. Çok hızlı araba kullanıyorum. Ölmem ama çok çarparım.

"SCARLETT YANIMDA OLSUN"

Bunalıma girersem 5-6 ay sürer. Hiç bitmeyecek bir karantinaya girsem yanıma babamı ve Scarlett Johansson’u alırım."