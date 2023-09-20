Kubilay Aka, eski sevgilisi Danla Bilic'e cevap verdi Geçtiğimiz günlerde Danla Bilic'in kendisine yaptığı bir göndermeye cevap veren Kubilay Aka, eski aşkıyla barıştığı iddialarına yanıt verdi.

ensonhaber.com

Ünlü fenomen Danla Bilic, geçtiğimiz sene eylül ayında ünlü oyuncu Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak ikilinin ilişkisi uzun sürmemiş, Aka sadece iki ay sonra katıldığı bir ödül töreninde fenomen isim ile ayrıldıklarını açıklamıştı:

"İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı bitmedi. Denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti."

Eski aşıklardan Danla Bilic, son olarak TikTok'ta 'Ayrılır mısın, ayrılmaz mısın?' akımı yapan bir çiftin viral olan videosunu paylaşıp; "Bu çift kimdi ya, Danla Bilic-Kubilay Aka mı?" yazmasıyla çok konuşuldu.

"Seninle kimse kıyaslanamaz"

Danla Bilic'e, eski sevgilisi Kubilay Aka'dan yanıt gecikmedi. Oyuncu, Danla'ya; "Seninle kimse kıyaslanamaz bile, lütfen" yorumunu yazdı.

Kubilay Aka, yorumlaşmaları karşısında gelen "Siz barıştınız mı?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Medeniyeti anlatamam"

"Medeniyeti anlatamam ki, zamanla kazanılan bir şey..."