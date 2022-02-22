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- Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu aşk yaşıyor
Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu aşk yaşıyor
Aynı yarışmada yer alan Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 13:03
- Güncelleme : 22.02.2022 - 13:07
‘Maske Kimsin Sen’ yarışmasının ‘Kuzgun’u ve ‘Ördek’i Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu çekimlerde yakınlaştı. İkilinin arkadaşlığı kısa süre içinde aşka dönüştü.
Yarışmanın jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda aşk ortaya çıktı. Videoda el ele görüntülenen Bekiroğlu ile Kubilay Aka herkesi şaşkınlığa uğrattı.
FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ
Sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Çağrı Telkıvıran, sosyal medya hesabındaki fotoğraflarını sildi.
Bekiroğlu, geçtiğimiz hafta Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda." diyerek yalanlamıştı.