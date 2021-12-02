Kubilay Aka ile görüntülenen genç kadın sosyal medyanın diline düştü

Kubilay Aka ile otele giren doktor olduğunu söyleyen sarışın kadın, kameralara reklamını yaptı.

Çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Kubilay Aka, öncek akşam Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun ile bir araya geldi.

Buluşmada önce çıkan bir detay, sosyal medyada çok konuşuldu. Genç sarışın bir kadın, Aka'yla görüntülenmesi sonrasında panik bir halde kaçmaya başladı.

Yakışıklı oyuncu ile yakalanan genç kadın, taksiyi durdurdu ve ilginç açıklamasını yaptı.

"REKLAM YAPAYIM BARİ"

Kubilay Aka ile herhangi bir ilişkisi olmadığını söyleyen sarışın kadın, “Herkese merhaba öncelikle ben bir tıp öğrencisiyim. Hem doktorum hem ayakkabı tasarımcısıyım bari onun reklamını yapayım. Oyuncu arkadaşlarla yemek yedik sadece.” dedi.