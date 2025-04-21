Kubilay Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'la tanışma hikayelerini anlattı

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Başarılı oyunculardan Kubilay Aka, kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

İbrahim Selim’in YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye katılan Kubilay Aka, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile tanışma hikayelerini anlattı.

Aka, açıklamasında "5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık. Sonra ben öyle bakmış bulundum." dedi.

Kubilay Aka, üzerine yapışan çapkın imajından dolayı güzel oyuncunun bu ilişkiye sıcak bakmadığını da anlatarak şunları söyledi:

"HİÇ İSTEMİYORDU"

"Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, uğraştım bayağı. Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık. Son bir senedir birbirimize gayet güzel ifade ediyoruz kendimizi..."