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    Kubilay Aka'dan Miray Daner itirafı

    Kubilay Aka, kendisi gibi oyuncu eski sevgilisi Miray Daner hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 10:11
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    Kubilay Aka'dan Miray Daner itirafı

    Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, önceki akşam “12 Numaralı Adam” şovuyla sahne aldı.

    Köstendil’i izlemeye gelen Kubilay Aka, geçen hafta bir ödül töreninde karşılaştığı eski sevgilisi Miray Daner’le ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

    "AYNI SEKTÖRDEYİZ"

    “Sonuçta Miray’la aynı sektördeyiz. Profesyonel insanlarız. Yazıldığı gibi törende yüz yüze gelmedik. Çok büyük bir salondu. Eğer yüz yüze gelseydik selamlaşırdık. Miray’la düşman değiliz.”

    Kubilay Aka dan Miray Daner itirafı #1

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