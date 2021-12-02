Kubilay Aka'dan Miray Daner itirafı

Kubilay Aka, kendisi gibi oyuncu eski sevgilisi Miray Daner hakkında konuştu.

Başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, önceki akşam “12 Numaralı Adam” şovuyla sahne aldı.

Köstendil’i izlemeye gelen Kubilay Aka, geçen hafta bir ödül töreninde karşılaştığı eski sevgilisi Miray Daner’le ilgili sorulara şöyle yanıt verdi:

"AYNI SEKTÖRDEYİZ"

“Sonuçta Miray’la aynı sektördeyiz. Profesyonel insanlarız. Yazıldığı gibi törende yüz yüze gelmedik. Çok büyük bir salondu. Eğer yüz yüze gelseydik selamlaşırdık. Miray’la düşman değiliz.”